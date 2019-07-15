Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Salı günü Trakya, Akdeniz'in batı illeri ile doğu bölgesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacak. Güneydoğu Bölgesi'nde ise aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.