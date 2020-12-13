Meteoroloji uyardı: Sağanak, sel, dolu, hortum fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale ile Balıkesir’in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege’de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batı, Antalya ve Burdur’un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege’de yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta'nın güney, Antalya ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4ila 6 (30-50 km/sa),sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),doğusu güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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