25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR
Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat),yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 20, Az bulutlu.
İSTANBUL: 15, Az bulutlu.
İZMİR: 20, Az bulutlu.
KOCAELİ: 18, Az bulutlu.
MANİSA: 22, Az bulutlu.
MUĞLA: 22, Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun iç kesimleri hafif sağanak yağışlı.
HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 18, Az bulutlu.
KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.
BOLU: 17, Parçalı ve az bulutlu.
KASTAMONU: 19, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
ERZURUM: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
KARS: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
VAN: 12, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
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