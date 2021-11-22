Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu