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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var!

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 07:22 Güncelleme: 11.03.2024 - 07:22
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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 15°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 21°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 11°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 19°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Güneşli 15°

        Gaziantep

        Güneşli 16°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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