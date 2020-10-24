Meteoroloji açıkladı! Bahar gibi bir hava!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerimizde fırtına beklenmezken, illerimizde tahmin edilen hava durumları ve sıcaklıklar şöyle olacak:

ANKARA: 26, Az bulutlu.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

KÜTAHYA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 30, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 28, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 34, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 24, Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu.

KONYA: 26, Az bulutlu.

BOLU: 26, Az bulutlu.

KASTAMONU: 26, Az bulutlu.

ZONGULDAK: 23, Az bulutlu.

SAMSUN: 24, Az bulutlu.

TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 24, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 21, Az bulutlu ve açık.

KARS: 22, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 26, Az bulutlu ve açık.

VAN: 20, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık.