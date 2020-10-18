Kuvvetli yağış ve sele dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Göller yöresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz ile öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),gece doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğu, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),yer yer 7 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece saatlerinde kuzeybatı, yarın geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),öğle 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege’de güney ve güneydoğu, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),gece kuzeyi 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece kuzeyi 2,5mGörüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.