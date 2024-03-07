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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Kar ve sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den kar ve sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 07:46
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        Sıcaklıklar 6 derece düşüyor!
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        Trabzon

        Bulutlu 11°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 13°

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

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        Gaziantep

        Güneşli 15°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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