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Son dakika hava durumu | İstanbul kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? Meteoroloji gün vererek açıkladı! (26, 27, 28, 29 Ocak İstanbul hava durumu haberleri)

Son dakika | İstanbul kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek? Meteoroloji gün vererek açıkladı!

İstanbul kar yağışı kent genelinde etkili olmaya devam ederken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve AKOM tarafından peşi sıra uyarılar yapılıyor. Meteoroloji, İstanbul hava durumu haritasını paylaşarak kar yağışı ne zaman bitecek, kaç gün sürecek konularına açıklık getirdi. Meteoroloji'nin verilerine göre, iki gün boyunca etkili olan DEK'lerin kar yağışı üzerindeki etkisi bugün itibarı ile azalacak. İşte, İstanbul hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son gelişmeler

26.01.2022 - 10:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul hava durumu son dakika haberleri... Geçtiğimiz iki gün boyunca şiddetli kar yağışının görüldüğü İstanbul ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta vadeli tahmin haritasını paylaşayarak haftalık İstanbul hava durumu hakkında bilgi verdi. Meteoroloji'nin haritası ile İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek soruları yanıt buldu. Ulaşım başta olmak üzere birçok konuda kenti etkileyen kar yağışı nedeniyle İstanbul hava durumu raporu gün içerisinde sık sık araştırılıyor. MGM'nin haritasına göre, İstanbul kar yağışı konusunda en şiddetli günler geride kaldı. 

    SON DAKİKA HAVA DURUMU | İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında bilgiler verdi. Macit, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek ve hava durumu nasıl olacak sorusuna ilişkin şunları söyledi:

  • "Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."

  • - Sıcaklık kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacak

    Özellikle yurdun batı kesimlerinin 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan Macit, "Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

  • Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

  • - İstanbul'da kar yerini yağmura bırakacak

    İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

    Hava Tahmini Uzmanı Macit, Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri için ise zirai don uyarısı yaptı.

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