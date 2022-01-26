İstanbul hava durumu son dakika haberleri... Geçtiğimiz iki gün boyunca şiddetli kar yağışının görüldüğü İstanbul ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta vadeli tahmin haritasını paylaşayarak haftalık İstanbul hava durumu hakkında bilgi verdi. Meteoroloji'nin haritası ile İstanbul kar yağışı ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek soruları yanıt buldu. Ulaşım başta olmak üzere birçok konuda kenti etkileyen kar yağışı nedeniyle İstanbul hava durumu raporu gün içerisinde sık sık araştırılıyor. MGM'nin haritasına göre, İstanbul kar yağışı konusunda en şiddetli günler geride kaldı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında bilgiler verdi. Macit, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek ve hava durumu nasıl olacak sorusuna ilişkin şunları söyledi: