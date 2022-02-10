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Son dakika HAVA DURUMU| İstanbul'a kar yağacak mı, tarihi belli oldu mu? 11-12-13-14 Şubat hava durumu nasıl olacak ve İstanbul kar yağacak mı?

İstanbul'a kar geri mi geliyor? 11-12-13-14 Şubat hava durumu nasıl olacak?

Soğuk hava dalgası yurdun Doğu kesimlerini etkisi altına almış durumda. Geçtiğimiz günlerde Vali Yerlikaya'da İstanbul'da yaşanabilecek bir kar yağışı için uyarıda bulunmuştu. Megakent genelindeki binlerce vatandaş, İstanbul'da yeniden kar yağacak mı, ne zaman yağabilir araştırmaları yapıyor. Peki, 11-12-13-14 Şubat hava durumu nasıl olacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

10.02.2022 - 12:58 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul geçtiğimiz günlerde kar yağışına teslim olmuştu. Kar yağışının ardından son günlerde hava sıcaklıkları artmıştı. Ancak iki gündür İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı, kar geri mi gelecek? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu açıklaması 

  • İSTANBUL BUGÜN HAVA DURUMU

    Megakent İstanbul'da hava durumu bugün hava sıcaklıkları 9 derece ve parçalı bulutlu olacak.

  • KAR İSTANBUL SINIRINDA

    Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

  • FIRTINA UYARISI 

    Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra batısında zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

    Marmara’da rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

  • KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI 

    Rüzgarın Akdeniz Bölgesi’nde 08.02.2022 Salı gününden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde (Toroslar) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 09.02.2022 Çarşamba günü Batı Akdeniz’den başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği , 10.02.2022 akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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