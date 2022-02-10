KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi’nde 08.02.2022 Salı gününden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde (Toroslar) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 09.02.2022 Çarşamba günü Batı Akdeniz’den başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği , 10.02.2022 akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.