Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemHava DurumuSon dakika hava durumu haberi! Meteoroloji açıklaması! Yağışlı hava gece geliyor

Hava durumu! Meteoroloji açıkladı! Yağışlı hava gece geliyor

Son dakika hava durumu... Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava dalgası etkisine giriyor. Gün içerisinde Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

16.10.2020 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji açıklaması! Yağışlı hava gece geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu açık

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu açık

İZMİR °C, 28°C
Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
11 gün boyunca aralıksız uçtu... Rekor kırdı
11 gün boyunca aralıksız uçtu... Rekor kırdı
Ünlü oyuncu yakalandı... Karısının tepkisi şaşırttı
Ünlü oyuncu yakalandı... Karısının tepkisi şaşırttı
DSÖ'den çok önemli açıklama: Aşı herkese yetmeyecek!
DSÖ'den çok önemli açıklama: Aşı herkese yetmeyecek!
Bu yöntemi yıllarca onlar kullandı! Şimdi tüm dünyaya yayıldı
Bu yöntemi yıllarca onlar kullandı! Şimdi tüm dünyaya yayıldı
Malatya'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Malatya'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
6 ilde yağmur var, sıcaklık artıyor
6 ilde yağmur var, sıcaklık artıyor
Avusturya ana muhalefetinden iktidara 'Türkiye' eleştirisi
Avusturya ana muhalefetinden iktidara 'Türkiye' eleştirisi
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X