5 bölgede sağanak, 3 bölgede fırtına!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Samsun çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ: Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),doğusu ile akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa),gece 8 (75 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu akşam saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, akşam batısı 3,0 ila 4,m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 ( 50-75 km/sa),akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,5 ila 3,5mm, akşam saatlerinden sonra 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğu, kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa),güneyi 6 ila 8 (50-75 km/sa),Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa),güneyi 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Orta Ege’de 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ: Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa),ilk saatlerde doğusunun açıkları 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde doğusunun açıklarında2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ: Hava Durumu: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi, pus anında orta.