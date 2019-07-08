SON DAKİKA haberi: Hatay Reyhanlı'da patlama oldu! Yaralılar var

Reyhanlı ilçesindeki bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

Patlama ve yangın çevrede paniğe neden olurken, mahalleli panikle sokağa döküldü.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik kordonu ile çevirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise patlama ve yangın nedeniyle yaralananlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürdü. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada da Suriye uyruklu olduğu belirlenen 3 kişi hayatını kaybetmişti.