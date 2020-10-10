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Dün sabah saatlerinde Sarımazı Mahallesi'nde başlayan ve 3 ilçeye yayılan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre, Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekipleri, rüzgarında etkisiyle farklı noktalara yayılan alevleri çevrelemeye çalışıyor. Çeşitli illerden de takviye ekiplerin geldiği orman yangınında Hatay Valisi Rahmi Doğan da incelemelerini sürdürüyor. Arsuz ilçesi Nergizlik mevkiinde yanan alanları, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'la beraber inceleyen Vali Doğan incelemelerini sürdürdü.

Yangında evi veya iş yeri zarar gören, dumanlardan etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Belen ilçesindeki bir gıda deposunda çalıştığı sırada yangına yakalanan Dilek Naz, çevreden duyduğu çığlıklar üzerine dışarıya çıktığını söyledi.

Naz, aracını kurtarmak için ofise anahtarı almak üzere geri yöneldiğini, can havliyle otomobilini yangından kurtardığını belirterek, "Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgarın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı." dedi.

Yangında, Belen ilçesindeki gıda ve temizlik deposu yanan toptancı Ayhan Sabancı da bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtti.

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin şiddetlendiğini anlatan Sabancı, "Ağaçlardan sonra araçlar tutuşmaya başladı. Yangın daha sonra benim depoya sıçradı. Zararım maalesef çok büyük, depo komple doluydu." ifadesini kullandı.

"EVİMİN YANIŞINI SEYRETTİM, HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM"



Belen ilçesindeki evi yanan Okan Türkmenoğlu da bir anda çevrelerini alevlerin sardığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok kısa sürede komple tüm ağaçlık alan alev aldı. O ısıyla beraber ilk başta doğalgazın kombisi yandı. İçeriye doğru da yayılınca evin tamamı yandı. Rüzgarın da etkisiyle zaten söndürme şansımız yoktu, yayıldı. Öğlene kadar yangın 5 kilometre ilerledi. Evimin yanışını seyrettim, hiçbir şey yapamadım."

İskenderun ilçesindeki filtre fabrikası zarar gören Zeki Dokuma da işletmesinde zarar oluştuğunu kaydetti.

YANGINDA MAHSUR KALAN KAPLUMBAĞALARI BÖYLE KURTARDILAR

İHA'nın haberine göre, Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağa kurtarıldı. Birini itfaiye personelinin diğerini de vatandaşın kurtardığı kaplumbağalar, su dökülerek yeniden hayata döndürüldü.

Dün sabah saatlerinde Belen ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda arazöz ve itfaiye personeli ile müdahale sürerken alevlerin ortasında kalan hayvanlarda unutulmadı.

Yangında İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı ile birlikte yangın noktasına gelen bir belediye personeli alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Eline aldığı kaplumbağaya su dökerek kendine gelmesini sağlayan Cemil Özdemir isimli belediye personeli, kaplumbağanın ayaklarında biraz tahribatın olduğunu söyledi.

Yaralı hayvanı veterinere götüreceğini belirten Özdemir, "Tesadüf olarak yanan alanın içerisinde bir kaplumbağa gördüm. Kaplumbağa kendini kilitlemişti ve baya sıcaktı. Burada bulduğum sudan kendine gelmesini sağladım. Ayaklarında biraz tahribat var. Veteriner arkadaşımızı aradım tedavisi için kaplumbağayı bekliyor" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinden yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen itfaiye ekipleri yanan alanların içerisinde gördükleri kaplumbağaya su dökerek yeniden hayat verdi. Ateşlerin arasında kalan hayvanı suyla serinleten itfaiye personeli daha sonra da kaplumbağaya kendi elleriyle su içirdi. Hayvanı uzun süre serinleten itfaiye personeli, kendine geldiğini hissedince de kaplumbağayı güvenli bir bölgeden tekrar doğaya saldı.

Diğer yandan karadan müdahalenin devam ettiği yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahale ediliyor.