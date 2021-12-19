Hatay'da sağanak köprüyü yıktı! Tekne alabora oldu

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA'da yer alan habere göre, Arsuz Nehri'nde sağanak nedeniyle su debisinin artması sonucu Avcılarsuyu ve Höyük Köprüsü yıkıldı, bir tekne alabora oldu.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, kentte önlem aldıklarını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.