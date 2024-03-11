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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Hatay'da 6 kişinin öldüğü Göçemen Apartmanı davasında 7 sanık için hapis istemi

        Hatay'da 6 kişinin öldüğü Göçemen Apartmanı iddianamesi hazırlandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 6 kişinin ölümüne neden olan 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı için 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 22,5 yıl hapis cezası istenen iddianamede bilirkişi raporunda binadaki uyumsuzluklara dikkat çekildi. Binanın müteahhidi Mehmet Salih G. inşaatta "en kaliteli malzemeyi kullandığını" ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:50
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        6 kişi ölmüştü! 7 sanığa 22,5 yıl hapis istemi
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        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın yapım sorumluları 3'ü tutuklu, 2'si tutuksuz ve 2'si firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        7 SANIK İÇİN 22,5 YIL HAPİS İSTEMİ

        Tutuklu sanıklar müteahhidi Mehmet Salih G., yapı denetim şirket yetkilisi Mehmet G, proje ve uygulama denetçisi Züheyr G. ile tutuksuz sanıklar zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Z. ve jeofizik mühendisi Evren G. ile firari şantiye şefi Mehmet Fatih R. ve kontrol elemanı Selman Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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        BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN: UYUMSUZLUK VAR

        İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın zemin ve temel etüt raporunun güncel mevzuata göre düzenlenmediği belirtildi. Raporda, ayrıca rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu olduğu kaydedildi.

        Tutuklu Mehmet Salih G. iddianamedeki ifadesinde, binanın yapımının 2021'de tamamlandığını ifade etti.

        "EN KALİTELİ MALZEMELERİ KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERDİM"

        Binayı özenle yaptırdığını öne süren Mehmet Salih G, "Söz konusu binanın yapımında piyasadaki en kaliteli malzemeleri kullanmaya özen gösterdim. Çalışan işçileri daha önce çalışmış tecrübeli işçiler arasından seçtim. Benim binam sürekli yapı denetim firması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlendi. Binanın statik proje müellifine bina projesini hazırlarken 'Benim binalarımda demir konusunda acımayacaksın, ne kadar gerekiyorsa en kaliteli demiri belirteceksin' derdim." iddiasında bulundu.

        Tutuklu sanık Mehmet G. de deprem ivmesinin büyüklüğü nedeniyle binanın yıkıldığını, yıkımda sorumluluğunun olmadığını düşündüğünü belirtti.

        Diğer sanıklar Züheyr G, Evren G. ve Hıdır Z. de haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.

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