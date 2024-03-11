Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın yapım sorumluları 3'ü tutuklu, 2'si tutuksuz ve 2'si firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 8 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

7 SANIK İÇİN 22,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Tutuklu sanıklar müteahhidi Mehmet Salih G., yapı denetim şirket yetkilisi Mehmet G, proje ve uygulama denetçisi Züheyr G. ile tutuksuz sanıklar zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Z. ve jeofizik mühendisi Evren G. ile firari şantiye şefi Mehmet Fatih R. ve kontrol elemanı Selman Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN: UYUMSUZLUK VAR

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın zemin ve temel etüt raporunun güncel mevzuata göre düzenlenmediği belirtildi. Raporda, ayrıca rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu olduğu kaydedildi.

Tutuklu Mehmet Salih G. iddianamedeki ifadesinde, binanın yapımının 2021'de tamamlandığını ifade etti.