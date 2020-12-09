AFAD, saat 22:22'de Hatay'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.68 kilometre olarak açıklandı.

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