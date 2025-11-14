Hatay'da 2 işçi vincin kırılmasıyla 25 metreden yere düştü!
Hatay'ın Antakya ilçesinde şantiye alanında 25 metrelik vinç kırıldı. Vinçte olan 2 işçi kırılmanın etkisiyle metrelerce yükseklikten aşağı düştü.
25 METREDEN DÜŞTÜLER
İHA'nın haberine göre olay; Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Şantiyede bulunan 25 metrelik yüksekliğe sahip vinç, 2 işçi çalıştığı esnada kırıldı. Vinçte oluşan arıza nedeniyle devrilen vinçte bulunan 2 işçi, metrelerce yükseklikten yere düştü.
2 İŞÇİ YARALANDI
Vinçten düşen 2 işçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, vinçten düşen işçilere yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumları iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.