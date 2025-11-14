Habertürk
        Son dakika: Hatay'da 2 işçi vincin kırılmasıyla 25 metreden yere düştü! | Son dakika haberleri

        Hatay'da 2 işçi vincin kırılmasıyla 25 metreden yere düştü!

        Hatay'da şantiye alanında 25 metrelik vinç kırıldı. Vinçte olan 2 işçi kırılmanın etkisiyle metrelerce yükseklikten aşağı düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 09:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:30
        Vinç kırıldı! 2 işçi 25 metreden düştü!
        Hatay'ın Antakya ilçesinde şantiye alanında 25 metrelik vinç kırıldı. Vinçte olan 2 işçi kırılmanın etkisiyle metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

        25 METREDEN DÜŞTÜLER

        İHA'nın haberine göre olay; Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Şantiyede bulunan 25 metrelik yüksekliğe sahip vinç, 2 işçi çalıştığı esnada kırıldı. Vinçte oluşan arıza nedeniyle devrilen vinçte bulunan 2 işçi, metrelerce yükseklikten yere düştü.

        2 İŞÇİ YARALANDI

        Vinçten düşen 2 işçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        DURUMLARI İYİ

        Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, vinçten düşen işçilere yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumları iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #Hatay
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
