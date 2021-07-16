İHA

Sıcak havanın etkisi ile başlayan yangınlar vatandaşları endişelendiriyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antakya'da bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda gün içerisinde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş yayıldı. Yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.