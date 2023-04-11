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İzmir'de hastanede polisi ve 4 güvenlik görevlisini darp eden 4 zanlı gözaltına alındı

İzmir'de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 hasta yakını dehşet saçtı. Bir polisi ve 4 güvenlik görevlisini darp eden zanlılar gözaltına alındı

Giriş: 11.04.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de hastanede polise ve görevlilere saldırdılar! - En son haberler
Hastanede polise ve görevlilere saldırdılar!
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AA

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir hastanede görevli polisi ve 4 güvenlik görevlisini darbeden 4 hasta yakını gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne yakınlarını getiren kişiler, hastanede görevli polis memuru ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları polisi darp etti. Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlilerinden birinin çıkan arbedede eli kırıldı, 3 güvenlik görevlisi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Öz Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Muharrem Çekim, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, "Hukuki süreci biz de yakından takip edeceğiz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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