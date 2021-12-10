Hastanede oksijen tüpü patladı: 1'i hemşire, 2 yaralı!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı.
Hastanenin acil servisinde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında yaralanan bir hemşire ile bir temizlik personeli tedavi altına alındı. Hastane başhekimi Özcan Pişkin, olay yerine gelerek bilgi aldı.
BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana gelen oksijen tüpü patlaması ile ilgili açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.
Patlamanın nedenini araştırdıklarını belirten Doç. Dr. Pişkin, "Saat 13.10 sıralarında acil servisimizde küçük bir patlama meydana geldi. Açıkçası sebebini tam olarak bilmiyoruz. Olay savcılıkta ve soruşturma devam ediyor. 2 arkadaşımız yaralandı. 1 hemşire ve 1 personel arkadaşımız. Genel durumları iyi. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. 1 arkadaşımızı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk ediyoruz" dedi.
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