Hastanede dehşet! Görevlinin parmağını kırdı

AA

Psikiyatri hastası olduğu belirtilen E.Ş, gittiği Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bilinmeyen nedenle görevli hekim S.Y. ile tıbbi sekreter A.E'ye tehdit ve hakarette bulunup bir süre tartıştıktan sonra üzerlerine yürüdü.

AA'nın haberine göre, olaya müdahale eden güvenlik görevlisi B.K.A'nın dudağını patlatıp bir parmağını kıran E.Ş, olayın ardından güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27.12.2021 tarihinde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan hekim S.Y. tıbbi sekreter A.E. ve güvenlik görevlisi B.K.A'ya karşı gerçekleştirilen silahla tehdit ve kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçlarını işlediği iddia olunan şüpheli E.Ş. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçlar nedeniyle gözaltına alındığı ve delillerin toplanmasının akabinde Başsavcılığımızca mevcutlu olarak getirtilip yasal gereğinin yerine getirileceği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur"

"SAĞLIK PERSONELİNİN GENEL DURUMU İYİ"

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise söz konusu hastanenin psikiyatri polikliniğinde görevli hekim, tıbbi sekreter ve güvenlik görevlisinin bir hasta tarafından saldırıya uğradığı belirtilerek, "Personelimizin genel sağlık durumları iyi olup, kişi hakkında beyaz kod verilerek Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli süreç başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Sürecin yakın takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.