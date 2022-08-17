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Rize'de hastane yangını; 60 hasta tahliye edildi

Rize'de paniğe yol açan bir olay yaşandı. Kentte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının bodrum katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında 60 hasta tahliye edildi

17.08.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hastanede çıkan yangında 60 hasta tahliye edildi
Hastanede çıkan yangında 60 hasta tahliye edildi
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DHA

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında 60 hasta, 15 dakika içinde tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının bodrum katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

15 DAKİKA İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürdü. Eriyen plastikler nedeniyle binayı ise yoğun duman sardı. İçerideki 60 hastanın, 15 dakika içinde görevlilerce tahliye edildiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Olayda hiçbir yaralı veya can kaybımız söz konusu değildir. Ayrıca binamızda hizmeti aksatacak ciddi bir fiziksel hasar da yoktur" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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