Haraç istediler! Bilardo salonu savaş alanına döndü!

İstanbul Esenyurt'ta, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki bir bilardo salonunda akılalmaz bir olay yaşandı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre, T.A. ve H.T., yaklaşık bir aydır haraç almaya çalıştıkları bilardo salonu sahibi olan yabancı uyruklu M.M.A.S.F.'den para istedi.

İş yeri sahibinin para vermemesi üzerine T.A. ve H.T., istekalarla müşterilere saldırdı. Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı.

Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda polisler, bilardo salonunun bulunduğu sitede yaşayan T.A. ve H.T.'yi yakaladı.

İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 saldırgan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.