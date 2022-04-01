Hamile hemşireye saldırıda flaş karar!

İHA

Son dakika... Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 16 Ocak 2022'de 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin darbedilmesine ilişkin olayın 2'si tutuklu 4 sanığı hakim karşısına çıktı.

İHA'nın haberine göre, Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin ve Rıdvan K. SEGBİS sistemi ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Aycan ve Nurcan K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Darbedilen hemşire Gülhan D. ise duruşmaya katılmadı.

"BEN HAMİLEYİM DEMEDİ"

Savunması sorulan tutuksuz sanık Aycan K., olay günü ablası Gülcan'ın müşteki hemşire Gülhan D.'nin çalıştığı hastanede kan verdiğini söyleyerek, "Ablam sedyeden kalkmak istedi hemşire 'kalk git kendin sedyeden' dedi. Ablam dışarı çıktı kendisi ve bayıldı. Kimse yardıma gelmedi kendi imkanlarımız ile taşıdık. Ben hemşireye 'bana ismini söyle seni başhekime şikayet edeceğim' dedim ama tehdit içerikli bir söz söylemedim. Hemşire bize 'terbiyesiz, görgüsüzler, Allah belanızı versin' dedi. Kardeşim Nurcan'ın elindeki ayrana vurdu ve saçından tutup bacağının arasına aldı. Bacağı ile kolunu ezdi. Kendisini savunmasına izin vermedi. Kardeşimin saçlarını yoldu, elinde saçı yumak yumak kaldı. Hemşire hanım kardeşimi dövdü. Güvenlikler babamı, abimi ve beni ite kaka vura vura dışarı çıkardılar. Ben hamileyim falan demedi. Bebeğini düşünüyorsa kardeşimi kendisi sıkıştırmazdı. Hamile olduğu bize söylenmedi" iddiasında bulundu.

"NE HAKARET ETTİM NE VURDUM"

Tutuklu sanık Hüseyin K. ise "Ben çocuk değilim kaç yaşında insanım ben kendime o hareketleri nasıl yakıştırayım. Hemşireye hakaret etmedim. Kızımın bayıldığını duyunca ben hastane bahçesindeydim içeri girdim. Ne hakaret ettim ne vurdum. Yanaşmadım bile ben hemşireye. Müşteki bize karşı 'defol git sen kimsin bu şekilde sözler söylüyorsun' dedi. Ben bunun üzerine hemşireye 'terbiyesizsin' dedim. Çevrede bulunanlar hemşirenin hamile olduğunu söylemedi. Ben hemşireye tekme attığım iddiasını asla kabul etmiyorum. Aylardır cezaevindeyim suçsuz günahsız yere böyle ceza olur mu?" dedi. Tutuklu sanık Rıdvan K. ise suçlamaları kabul etmeyerek 2 gözü de görmeyen bir bebeği olduğunu ve olay nedeniyle çocuğunun ameliyat bile edilmediğini söyledi.

"HEMŞİRE BENİ DARBETTİ"

Tutuksuz sanık Nurcan K. ise hemşire tarafından darbedildiğini ileri sürerek, "Ben gittiğimde tartışma vardı. Hakaret ediyordu hemşire aileme. Ben ne oluyor diye gittim. Hemşire beni darbetti. Benim saçımı yoldu. Babam geldi gözü dönmüş gibiydi saçımı bırakmıyordu. Hamile olduğunu kimse bize söylemedi. Ben 'doymadın mı seni biraz daha döveyim' gibi bir cümle kurmadım. Ayrıca hemşire benim üstüme düştü" şeklinde konuştu.

TANIK: HEMŞİREYE YUMRUK ATILDI

Olay günü kan alma işlemleri için hastanede olduğunu söyleyen tanık Hamza Parlak ise "Sanık Nurcan, hemşirenin başörtüsüne yapıştı. Rıdvan da hemşireye yumruk attı, hemşire yere düştü. Hemşire yere düştükten sonra Nurcan, Aycan ve Rıdvan'ın hemşireye vurduklarını gördüm" şeklinde konuştu. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanıkların tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim, sanıklar Hüseyin ve Rıdvan K.'nin tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görevli hemşire müşteki Gülhan D.'nin 16 Ocak'ta kan alma merkezinde görev yaptığı, aynı gün 22.00 sıralarında G.A. isimli hastanın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın trombosit alma işlemine başladığı ifade edildi.

Müşteki hemşirenin başka bir hastanın işlemini gerçekleştirdiği esnada hasta G.A'nın müştekiye "Kalkabilir miyim" dediği, müştekinin "Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz" demesi üzerine hasta G.A'nın müştekiyi beklemeden koridora çıktığı ve ardından baygınlık geçirdiği aktarıldı.

İddianamede, olaya müdahale eden doktor ile hemşirelerin hastayı tekrardan kan alma odasına götürdükleri ifade edilerek, hastanın yakınları olan sanık Aycan K.'nin müştekiye hitaben "Bana ismini ver, seni işinden edeceğim, sana göstereceğim." dediği, sanık Hüseyin K.'nin ise müştekiye küfür ettiği kaydedildi.

Müştekinin hasta yakınlarına karşılık vermediği aktarılan iddianamede, şüphelilerden Nurcan K.'nin hemşire Gülhan D'nin saçını çektiği ve sağa sola savurarak baş örtüsünü açtığı anlatıldı.

İddianamede, sanık Hüseyin K.'nin "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından, sanıklar Nurcan, Rıdvan ve Aycan K.'nin ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.