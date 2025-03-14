Hamas, 1 rehine ve 4 rehine cenazesi teslim edecek
Hamas: Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik. 1 rehine ve 4 rehine cenazesini teslim alacağız
Giriş: 14.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:23
Hamas'tan yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldıklarını bildirdi.
Hamas, arabulucuların teklifine yanıt verdiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Bir rehine ile 4 rehine cenazesini İsrail'e teslim edeceğiz." denildi.
Serbest bırakılacak rehinenin İsrailli Amerikan vatandaşı Edan Alexander olduğu belirtildi.
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