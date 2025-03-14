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        Haberler Dünya Son dakika: Hamas, 1 rehine ve 4 rehine cenazesi teslim edecek | Dış Haberler

        Hamas, 1 rehine ve 4 rehine cenazesi teslim edecek

        Hamas: Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik. 1 rehine ve 4 rehine cenazesini teslim alacağız

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:23
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        Hamas, 1 rehine ve 4 rehine cenazesi teslim edecek
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        Hamas'tan yapılan açıklamada Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldıklarını bildirdi.

        Hamas, arabulucuların teklifine yanıt verdiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Bir rehine ile 4 rehine cenazesini İsrail'e teslim edeceğiz." denildi.

        Serbest bırakılacak rehinenin İsrailli Amerikan vatandaşı Edan Alexander olduğu belirtildi.

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