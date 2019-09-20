Son dakika... Adana'da halkı galeyana getiren 40 kişi için gözaltı! - Haberler

Adana'da, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürerek taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

Yüzlerce kişi, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi.

ÖFKELİ KALABALIK GÜÇLÜKLE DAĞITILDI

DHA'da yer alan habere göre polisin biber gazlı müdahalesiyle kabalık dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası, ortalığı tekrar karıştırdı.

Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ TESPİT EDİLDİ

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı.

TACİZ ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan 11 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddia edilen şüpheli ise aranıyor.