Halk otobüsü şoförünü tekme tokat dövdüler!

İHA

Olay, Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, tek şeritli caddede otomobilini park edip kapıyı açtığı sırada, Halil İbrahim Özen’in (51) kullandığı halk otobüsü, aracın kapısına çarptı.

CEP TELEFONU İLE FOTOĞRAFLADI

İHA'nın haberine göre, maddi hasarlı kaza sonrası otobüs şoförü Özen, aşağı inip kaza yerini cep telefonuyla fotoğrafladı.

Bu sırada her iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi bir anda Özen’e saldırdı. Özen’i yere yatıran saldırganlar, tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

"ANLAM VEREMEDİM"

Diğer yolcuların araya girmesiyle de şoförü bırakıp olay yerinden ayrıldılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Yaralanan Özen, tedavisinin ardından saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Olayı anlatan Halil İbrahim Özen, “Park halindeyken kapıyı açınca aracım hasar gördü. Aşağı inip aracımdaki hasarı telefonla çekmek istedim. O esnada iki kişi üzerime atlayıp darbetmeye başladı. Ardından küfür ve tehdit edip kaçtılar. Neden böyle bir şey yaptıklarına anlam veremedim. Şahısları tanımam etmem" dedi.

"PARMAKLARIM VE DİRSEĞİMDEN YARALANDIM"

Saldırganlar şikayetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Özen, "Evden sabah ‘Bismillah’ deyip çıkıyoruz, akşam eve dönüş halimize bakın. Antalya halkının en sevdiklerini taşıyoruz. Gördüğünüz vaziyete bakın; ellerim, ayaklarım parçalanmış vaziyette. Ben sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın, berduş gibiyim. İki tane zibidi yüzünden rezil rüsva oldum. Eve gidince oğlum, ‘babacım bu halin ne?’ diyecek. Yağmurda, çamurda halkımıza hizmet ettik, karşılığı 2 parmağım, dirseklerim, dizlerim ezik” diye konuştu.