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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek A.Ş. tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatına yüzde 60 oranında zam yapıldı.

AA'da yer alan habere göre zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 5 liradan 8 liraya çıkartıldı. İstanbul'da normal ve kepek ekmek dışındaki diğer ürünlere farklı oranlarda zam ise en son 17 Mayıs'ta yapılmıştı.

Normal ve kepek ekmeğin fiyatı da 26 Temmuz 2023'te yüzde 66,6 oranında arttırılmıştı.