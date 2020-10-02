Halil Sezai ameliyat oldu

'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepki toplamıştı.

İlk olarak Haberturk.com'un duyurduğu haber sonrasında; gözaltına alınan Halil Sezai, serbest bırakıldıktan sonra tekrar ifadeye çağrılıp tutuklanmıştı.

AMELİYAT OLDU

Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi. Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.