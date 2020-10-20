Libya Ulusal Mutabak Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, darbeci Halife Hafter'in suçlarını gizleyen Adalet Bakanını cezalandırdı.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdığı duyuruldu.