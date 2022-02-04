Halı sahanın çatısı çöktü! 4 çocuk kurtarıldı

DHA

Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.

DHA'nın haberine göre, çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.