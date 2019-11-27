Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe harekatlarında toplam 170 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, gelinen son durum hakkında açıklama yaptı.

Pençe Harekatları'nda bugüne kadar 170 terörist etkisiz hale getirilirken, 350 EYP imha edildi.

KOMANDOLAR HAKURK'TA

Pençe 1 ve Pençe 2 ile koordineli olarak Hakurk'ta da 25 Kasım'da komandolar tarafından bir operasyon başlatıldı. Operasyonda arama faaliyetleri esnasında tespit edilen 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Arama faaliyetlerinde toplam 17 mağara, sığınak, depo imha edilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

15 GÖZLÜ MAĞARA

Harekat sırasında 15 gözlü mağara tespit edildi. Mağarada 400 kg. amonyum nitrat ile elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Diğer mağaralarda depolarda 82 mm'lik havan, Katyuşa, bir uçaksavar, iki roketatar silahı, bir tanksavar, 200 bombaatar mühimmat ele geçirildi. Malzemeler arasında üs bölgelerine saldırı maksadıyla paramotor olduğu tespit edildi.

Ayrıca terör örgütünün Hakurk'taki önemli lojistik merkezleri de ele geçirildi.

Operasyonlar devam ediyor.