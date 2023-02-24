Hakkında arama kararı olan müteahhit yakalandı!

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Gaziantep'te deprem soruşturmasında aranan Yunus Kaya yakalandı

Deprem soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara yönelik aranan Yunus Kaya Mersin'de yakalandı. Aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 24.02.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
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İHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde aranan CCK isimli firma sahibi Yunus Kaya Mersin'de yakalandı. Aynı soruşturma ile aranan M.K. isimli şahıs ise tutuklandı.

İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya Mersin'de yakalandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yine aynı soruşturma çerçevesinde aranan M.K. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon çerçevesinde 23.02.2023 Perşembe günü Mersin’de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma çerçevesinde adı geçenle birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheli de 23.02.2023 Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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