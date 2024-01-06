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Hakkari-Yüksekova karayolu, Yeni köprü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığının yola düşmesi, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yüksekova'yı Van ve Hakkari'ye bağlayan kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde sabah saatlerinde tekrar heyelan meydana geldi. Yola inen kaya parçaları ve toprak nedeniyle bölgedeki Karayolları ekipleri trafiğe kapattıkları yolun, açılması için çalışma başlattı.

Dağdan kopan kayaların düşme anı ise bölge halkı tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE HEYELAN OLDU Aynı noktada 29 Aralık'ta da büyük bir heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya parçaları, seyir halindeki kamyonetin üzerine düştü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yol, ekiplerin 2 gün süren çalışması sonunda kontrollü şekilde trafiğe açıldı. REKLAM

ULUDERE'DE KAYALAR EVİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ Şırnak’ın Uludere ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları evin üzerine düştü. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Sadık Ürek'in evinine üstüne düştü. Uludere Belediyesi Özel İdare Ekipleri, kaya parçaları düşen evde çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

ARTVİN'DE HEYELAN: 2 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ Artvin'de heyelanda ahırın çökmesi sonucu iki büyükbaş öldü. Merkeze bağlı Erenler Köyü Kuşluca Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Hasan Bayraklı'ya ait evin yanında heyelan meydana geldi. Heyelanda, bir kısmı samanlık olarak da kullanılan ahşap ahır çöktü. Hayvanlarını beslemek için sabah saatlerinde ahıra giden Bayraklı, ahırın çöktüğünü görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, jandarma, AFAD ve Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. REKLAM

Ekipler vatandaşların da yardımıyla bir ineği kurtardı. Ahırın çökmesi sonucu iki inek kurtarılamadı. Bayraklı, dün öğlen saatlerinde başlayan yağmurun etkisini artırarak gece boyu devam ettiğini söyledi. Ahırın ne zaman yıkıldığını bilmediğini belirten Bayraklı, şunları anlattı: "Sabah hayvanları beslemek için ahıra gittiğimde yıkıldığını gördüm. Komşularımdan yardım istedim. Kısa sürede, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri de geldi ve hayvanlarımı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir hayvanımı köylülerin de yardımıyla kurtardık. İki hayvanım telef oldu. Üzgünüm, ineklerimle geçimimizi sağlıyorduk. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz."