Hakkari'de arazi kavgası çatışmaya dönüştü! 4 kişi öldü

Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraflar: İHA