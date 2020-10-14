İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İki masum sivili katletmişlerdi... Hakkari’de... Kato Marinos’ta istihbarat, operasyon, tam isabet... 8 terörist öldürüldü... İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak!" ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. "Bölgede operasyon devam ediyor" dendi.

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