Hakkari'de 4 terörist öldürüldü

Hakkari-Merkez-Kırıkdağ köyü kırsalında, 28 Haziran 2022 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan J-İHA ve J-SİHA destekli EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 4 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.