20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli bir hakimin bankacı eşinde korona virüs tespit edildi. Hakimin eşi hastanede tedavi altına alınırken, hakim ve kalem personeli de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce sağlık kuruluşlarına gönderildi. Mahkeme ve kalemi kapatıldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak yaptığı açıklamada İstanbul 6’ıncı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kadın hakimi B.L.'nin bankacı olan 35 yaşındaki eşinde korona virüsün pozitif çıktığı ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
HAKİMİN TEST SONUCU DAHA ORTAYA ÇIKMADI
Eşi pozitif çıkan hakim ile hakimin görev yaptığı mahkeme ve kalem personeli ve irtibatlı olan herkesin gerekli kontrollerden geçirilmek üzere sağlık kuruluşlarına gönderildiği, daha sonra da evlerinde karantinaya alınacaklarını belirtti. İki çocuğu bulunan hakimin test sonuçlarının henüz çıkmadığını ifade etti.
POZİTİF ÇIKAN PERSONEL YOK
Şu ana kadar Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda korona virüs pozitif çıkan personelin bulunmadığını belirten komisyon başkanı Albayrak, 5700 personeli bulunan adliyede mahkemelerin ve kalemlerin dezenfektesinin düzenli olarak yapıldığını, 60 yaş üzeri ve sağlık sorunu bulunan personelin idari izinli olduğunu, çocuğu olan ya da başka mazereti bulunan personele izin verildiğini söyledi. Albayrak, adliyedeki personelin yaklaşık olarak yarısının izinli olduğunu ifade etti.
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