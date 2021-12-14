Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: Çok sayıda ölü var!

Son dakika: Haiti'de akaryakıt tankeri patladı Çok sayıda ölü var

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika... Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Haiti’nin Cap-Haitien kentinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haiti Başbakanı Henry, "Gelen rapora göre Cap-Haitien'de yakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 40'a yakın kişi hayatını kaybetti ve düzinelerce yaralı var. Söz konusu olayı üzüntüyle karşıladım. Bu olaydan etkilenen herkese ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi.



ÜÇ GÜN ULUSAL YAS KARARI

Başbakan Henry, yaşanan can kayıpları nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini belirterek, "Tüm Haiti ulusunu üzen bu trajedinin kurbanlarının anısına ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edilecek. Bu korkunç patlamanın kurbanlarına gerekli bakımı sağlamak için hızla Cap-Haitien'de sahra hastaneleri kurulacak" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Claude Joseph, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm insanların acısını ve üzüntüsünü paylaşıyorum" dedi.