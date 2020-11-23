Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geçtiğimiz hafta yeni önlemler aldı. Haftasonu başlayan sokağa çıkma yasağı uygulamasının haftaiçi uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar araştırıyor: Haftaiçi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağının detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

HAFTAİÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Haftaiçi sokağa çıkma yasağı uygulaması yok. Ancak tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.