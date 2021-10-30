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Son dakika: Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? 30 Ekim İstanbul su kesintileri

30 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da yaşanacak su kesintileri gündemde. Hafta sonunu evinde geçirmeyi planlayan İstanbullular "İstanbul'da su ne zaman gelecek?" sorusunu araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 30 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da arıza ve kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. 30 Ekim 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ su kesintisi duyuruları

30.10.2021 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? 30 Ekim İstanbul su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 30 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 30 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

30 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Aşık Veysel Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Gümüspala Mah,Merkez Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Sultaniye Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Orhangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Pınar Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,İnönü Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Örnek Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Balıkyolu Mah,Battalgazi Mah,Cumhuriyet Mah,Bağlarçeşme Mah,Aşık Veysel Mah,Akçaburgaz Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Ardıçlı Mah,Koza Mah,Kıraç,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mevlana Mah,Mehter Ceşme Mah,Hürriyet Mah,Esenyurt,Esenkent Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 30.10.2021 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Velibaba Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 08:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

30 EKİM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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