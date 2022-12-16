Hafta sonu hava nasıl olacak? 'Kar geliyor' haberlerine dikkat

Batı ve kuzey bölgeler bir ısınıp bir soğuyarak aralık ayını sürdürüyor. Lodos yine bu hafta sonu sıcaklıkları arttıracak, İstanbul’da ve Türkiye genelinde son zamanların en açık ve güneşli havası bu cumartesi yaşanacak.

Türkiye genelinde güneşi görebileceğiz ama erken saatlerde bir sis ve pus hadisesi var. Cumartesi sabahı iç, kuzey ve doğu merkezlerimizde sisli ve puslu havadan özellikle yollarda olumsuz etkilenebiliriz. Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Bartın çevresinde cumartesi sabah yolculuk yapacaklar için zemin normalden daha kaygan olacaktır, bu havalarda temkinli ve yavaş gitmekte yarar var.