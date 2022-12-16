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Hafta sonu hava nasıl olacak? 'Kar geliyor' haberlerine dikkat

Lodosun etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken, hafta sonu da güneşli geçecek. İç, kuzey ve doğuda sabah saatlerinde sis görülürken, yollar kayganlaşabilir. Önümüzdeki hafta ise hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "kar geliyor" haberleri için de uyardı...

Giriş: 16.12.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hafta sonu hava nasıl olacak? 'Kar geliyor' haberlerine dikkat
Hafta sonu hava nasıl olacak? 'Kar geliyor' haberlerine dikkat
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Batı ve kuzey bölgeler bir ısınıp bir soğuyarak aralık ayını sürdürüyor. Lodos yine bu hafta sonu sıcaklıkları arttıracak, İstanbul’da ve Türkiye genelinde son zamanların en açık ve güneşli havası bu cumartesi yaşanacak.

Türkiye genelinde güneşi görebileceğiz ama erken saatlerde bir sis ve pus hadisesi var. Cumartesi sabahı iç, kuzey ve doğu merkezlerimizde sisli ve puslu havadan özellikle yollarda olumsuz etkilenebiliriz. Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Bartın çevresinde cumartesi sabah yolculuk yapacaklar için zemin normalden daha kaygan olacaktır, bu havalarda temkinli ve yavaş gitmekte yarar var.

SOĞUMAYA BAŞLIYOR, KAR YOK

Pazar günü Marmara ve Karadeniz için hava yeniden soğumaya başlıyor, diğer bölgelerde (Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu) güneş bolca görünecek. Pazar gününden sonrası bir süre soğuk geçecek. Yeni hafta özellikle İstanbul ve çevre merkezlerde sıcaklık dalgalanmasına hazır olalım, kış havası geri gelecek ama içinde kıyılar için henüz kar yağışı bulunmuyor. İstanbul’da yakın zamanda kar yağışı görüntüsü yok, belki yağsa bir çok şeyi zorlaştırsa da yaşam için iyi olacak.

KIŞ YENİ BAŞLIYOR

Aralık ayı Türkiye’de ortalama sıcaklıkların üzerinde geçiyor, bazı soğuk günler olsa da kış havası sadece bölgesel olarak yaşanıyor. Bu durum Ocak ayı yaklaşırken değişecektir. Kış yeni başlıyor ve geçirdiğimiz kurak sonbaharın ardından ülkede yağışlar almayı sürdürüyoruz.

O HABERLERE DİKKAT

Bir hatırlatma: Bazı çok düşük olasılıkları “kar geliyor” şeklinde algılamamıza neden olan, insanın kar sevincinden bile fayda sağlamak isteyen haber kaynakları yine (özellikle çocukları) üzüyor, eskiden yıldız oyuncu transferleri ile kandırılırdık. Bugün kar için bunu yapmalarına izin vermeyelim. Ayrıca İstanbul ve kar sözcükleri bir sevinçten ve romantizmden öte, ekonomi, ulaştırma, sağlık vs gibi çok önemli faaliyet alanlarını yakından ilgilendirdiği için konu hakkında yetkili kurumları takip etmekte yarar var. Bizden hatırlatması.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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