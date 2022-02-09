Hacizli araçla yakalandı, polisi sürükledi

DHA

Erzurum'da hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan otomobilin sürücüsü, kendisini durduran trafik polisini kaçmak isterken yaklaşık 15 metre sürükledi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde polisevi önünde meydana geldi. Bölgede görev yapan trafik polisi N.D., haciz yakalaması bulunan 25 TT 593 plakalı taksiyi durdurdu. Polis memuru, aracın durumuyla ilgili bilgi verdiği sürücü Özkan A.'dan anahtar ve evraklarını istedi.

ELİ KEMERE BAĞLI POLİSİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ

Anahtarı polis memuruna veren Özkan A., evrakları vermeden otomobilin anahtarsız çalıştırma özelliğini kullandı. Sürücünün kaçacağını anlayan polis memuru, elini sürücü koltuğundaki emniyet kemerine doladı. Bu sırada Özkan A., aracı hareket ettirdi, eli emniyet kemerine sarılı olan polisi yaklaşık 15 metre sürükledi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Elini kurtaran polis memuru, yolun ortasına düştü. Yaralanan polisin yardımına meslektaşları ve çevredekiler koştu. Polis memuru, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARAÇ KAPALI OTOPARKTA BULUNDU

Olayın ardından Özkan A.'nın aracı, kapalı otoparkta bulundu. Otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yediemin otoparkına götürdü. Bir süre sonra Özkan A., Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.