Hac kura sonuçları açıklandı mı? sorusu yaklaşık 2 milyon hacı adayı tarafından merakla araştırılıyor. Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hac kura sonuçlarının ardından 2019 yılında 80 bin kişi ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek. İşte, 2019 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı...

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Hac kura sonuçlarını öğrenmek isteyen hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden sorgulama yapabiliyorlar. Kura sonuçlarını öğrenmek için T.C kimlik numarası ve anne adı ile giriş yapılması gerekiyor. Hac kura sonuçları, hacı adaylarının telefonuna ayrıyeten SMS yoluyla gönderilecek.

2019 HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER KURASIZ HACCA GÖTÜRÜLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

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