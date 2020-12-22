Habur Çayı'nda facia: Bir aile yok oldu

SON DAKİKA! Habur Çayı'nda facia: Bir aile yok oldu

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 40 metre takla attı. Ardından Habur Çayı'na uçan araçtaki anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Serhat Önal yönetimindeki 33 D 3837 plakalı araç, virajda kontrolden çıktı. Takla atarak yaklaşık 40 metre yuvarlanan araç, daha sonra Habur Çayına uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, ters dönüp Habur Çayı'na uçan araçta bulunan Serhat Önal, eşi Gülay Önal ve ismi öğrenilemeyen bebeklerinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile hayatını kaybedenlerin bedenleri araçtan çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Serhat Önal'ın uzman çavuş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.