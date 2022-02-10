Hablemitoğlu suikastının 3 şüphelisine ek gözaltı

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2’si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re’sen serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

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