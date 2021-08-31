Habertürk Kabil Havaalanı'nda!

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Habertürk, ABD'nin tahliyesi sonrası Taliban'ın kontrolüne giren Kabil Havaalanı'na girdi. Mehmet Akif Ersoy, havaalanından izlenimlerini aktardı.

Ersoy, "Aramalardan geçerken, izin kağıdımızı verdik, onu da kabul etmediler. İnsanların eşyaları duruyor. Vurulan araçlar var. Çok fazla plastik kelepçe var. Barikat olarak kurulmuş çok sayıda zırhlı araç var. Her tarafta tel örgüler var. Herkes birbirinin arabalarını çaldı" diye anlattı.

Görüntülerde, Taliban üyelerinin havaalanında tur attıkları, sıkı denetim uyguladıkları görüldü. Havaalanında, ABD'ye ait birçok zırhlı araç ile silahların da yer aldığı belirlendi.

Taliban üyelerinin durdurduğu Mehmet Akif Ersoy, havaalanında belli bir bölgeye geçişine izin vermediklerini söyledi. Ersoy, "Bu bölgede patlayıcılar var, çok yaklaşma dediler" diye aktardı. Patlayıcıların olduğu bölgede ABD'ye ait helikopterlerin de olduğu görüldü.