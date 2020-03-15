Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir´in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir´in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi" denildi.

DHA'nın haberine göre, itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı.

Öte yandan Habertürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre de, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından bölgede 3 gündür arama çalışmaları sürdürülüyordu.