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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçuyla ilgili 10-12 Mart tarihleri arasında Malatya’da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.